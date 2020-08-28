Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Смотрите также
Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
Мать Аллы Вербер скончалась в годовщину похорон дочери
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
Пьяную женщину с двумя детьми сняли с рейса в Шереметьево
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Лукашенко заявил о переброске истребителей НАТО к белорусской границе
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции
Телеведущая Ушакова отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Минздрав не планирует прививать детей от коронавируса
Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США
Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России. Об этом говорится в Twitter Северного командования Вооруженных сил США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
в сообщении.
Подробнее о событии