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Газета.Ru
Газета.Ru

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России. Об этом говорится в Twitter Северного командования Вооруженных сил США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русском20:15
Подробнее о событии
РБК

Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски подлодки

РБК07:51
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русском20:15
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридус23:52
URA.Ru

Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

URA.Ru22:29
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАСС20:23
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъ20:22
РИА Новости

В США военные обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

РИА Новости05:49

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
Neva.Todayвчера в 01:44
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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ФАС потребовала от Apple устранить нарушения до 30 ноября

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Коммерсантъ07:22
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Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2. В ходе онлайн-мероприятия будут раскрыты детальные характеристики и возможности гибкого смартфона, а также его розничная цена и дата начала продаж.
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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