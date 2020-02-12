Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоенные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Читать в источнике
Комментировать346

Подробнее о событии

Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии

Известия19:07

В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями

Российская газета17:01

Российские военные сообщили о гибели подростка от действий США в Сирии

РБК15:55

Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео

РИА Новости17:39

В результате стрельбы военных США по гражданским в Сирии погиб 14-летний мальчик

ТК Звезда15:32

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском14:20

Российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии

ТАСС14:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Футбол

Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Газета.Ru 10:27
Космос

МЧС России принимает участие в обсуждениях вопросов использования космического пространства в мирных целях

МЧС России представляет перспективы реализации международных договоров и развития сотрудничества в сфере использования космических систем для предупреждения и ликвидации ЧС.
МЧС медиа 01:37
Армия и оружие

Россия предложила Турции пересмотреть взгляды на союзничество с США

Посольство России в Турции предложило гражданам страны определиться с тем, являются ли США их союзником.
Известия 20:06
Гаджеты

«Ростех» представил новый отечественный ПК «Элик» на базе «Эльбруса»

Слово и Дело 13:14
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Кино

Sony снимет новый совместный фильм с Marvel

Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Kinonews.ru вчера в 12:23
Общество

Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1068 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 18:24
Музыка

Юные певцы из Забайкалья Толочкин и Чижкова сняли клипы в Японии

Участники проекта «Ты супер!», воспитанники Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Единство» Зоя Чижкова и Виталий Толочкин записали новые клипы во время поездки в Японию.
Московский Комсомолец Чита 03:10
Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
The Moscow Post вчера в 05:51
Кино

Появился трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона

Игромания.ру 09:17
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Армия и оружие

ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты 01:48
Футбол

В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски

В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
Sport24.ru 02:57
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ вчера в 04:56
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Политика

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 14:10
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 10 февраля в 07:12
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Экономика

Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании

Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании после того, как ее признал банкротом.
Любимый город 06:20
Политика

Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
RT на русском 17:36
Шоу-бизнес

Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии

Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.
ИнфоСМИ 14:24
Экономика

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Газета.Ru 06:42
Политика

Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Экономика

В России снизилась средняя сумма долга по ЖКХ

Федеральная служба судебных приставов сообщила о снижении средней суммы взыскиваемого долга за услуги ЖКХ с 23,5 тыс. рублей в 2018 году до 21 тыс. рублей в 2019 году.
Гудвилл.онлайн 06:41
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль

По словам дипломата, в посольство и МИД РФ продолжают поступать жалобы от граждан России, которым израильские власти не разрешили въезд на свою территорию, несмотря на наличие всех необходимых документов и достаточного количества финансовых средств.
REGNUM 18:57
Футбол

Умер футболист Валерий Рейнгольд

РЕН ТВ вчера в 12:10
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное