Армия и оружие
REGNUMАмериканские военные расстреляли мирных граждан в Сирии
Инцидент произошёл, когда блокпост попыталась пересечь американская колонна. Она была остановлена, и вскоре после этого разгорелся конфликт между военными США и местными жителями. В результате американцы открыли огонь на поражение по гражданским.
Читать в источнике
Оценить849
Подробнее о событии
Показать все источники
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Российская газетавчера в 17:01
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Единоборства
Кьеза: насчитал 50:44 в пользу Джонса в поединке с Рейесом
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Футбол
Гвардиола признался, когда его могут уволить из «Манчестер Сити»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поединке с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Космос
Телескоп «Спектр-РГ» отснял 26% звёздного неба
Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Общество
Ураган вынес на берег Шотландии скелет загадочного морского существа
По информации газеты Daily Mail, останки странного морского создания были выброшены на северо-восточное побережье страны после урагана «Сиара».
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Технологии
«Магнит» откроет в «Сколково» цифровой офис
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" подписал соглашение о сотрудничестве со "Сколково", в рамках которого планирует открыть там свой цифровой офис, сообщили РИА Новости в "Магните".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Экономика
Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума
Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Происшествия
Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец
Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство РФ
В правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Политика
В Японии выразили протест против инцидентов с войсками США
Заксобрание японской префектуры Окинава приняло заявление протеста из-за постоянных инцидентов, связанных с дислоцированными там войсками США.