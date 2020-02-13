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Кино Sony снимет новый совместный фильм с Marvel Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.

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