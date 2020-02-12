Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

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