Армия и оружие
RT на русскомВоенные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Российская газетавчера в 17:01
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