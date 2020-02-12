Армия и оружие
RT на русскомВоенные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Авто
Базовая версия Skoda Karoq появится в России в конце 2020 года
Базовая версия кроссовера Skoda Karoq появится в России в 4-м квартале 2020 года.
Общество
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Авто
Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России
На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
В сентябре 2023 года состоится первый полет корабля на орбиту без экипажа и посещения МКС.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Экономика
Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
Кино
Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»
Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Общество
Россияне отнеслись к коронавирусу спокойнее японцев и американцев
Только 42% из опрошенных в России считают уровень угрозы из-за коронавируса в мире высоким.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья
Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
Политика
Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Общество
Фигуранты дела «Сети» приговорены к тюремным срокам от 6 до 18 лет
Семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» (запрещено в России) получили тюремные сроки от 6 до 18 лет.
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Общество
На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет
В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Армия и оружие
В НАТО решили усилить военную миссию в Ираке
Решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке в расширенном формате приняли министры обороны стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 12 февраля на встрече с журналистами.
Экономика
По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе
В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Футбол
Слуцкий ответил на шутку Дзюбы в Instagram
Футбол
«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирному населению Идлиба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ВС России и правительственные войска Сирии в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб, сообщил турецкий телеканал NTV.
Происшествия