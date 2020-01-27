с чего всё началось

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит. Об этом заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

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Здоровье Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).

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