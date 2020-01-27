Армия и оружие
RT на русскомВоенные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит. Об этом заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.
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с чего всё началось
"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане", — написал официальный представитель командования полковник Сонни Леггетт в твиттере.РИА Новости13:13
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