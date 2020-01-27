с чего всё началось

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит. Об этом заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Шоу-бизнес Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.

Экономика Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года «Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.

Футбол «Ростов» расторг контракт с защитником Маляровым Обе стороны достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию. Маляров защищал цвета донского клуба с лета 2019 года.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

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Политика Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.