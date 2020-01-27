с чего всё началось

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит. Об этом заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Общество Футболист Тарасов написал о строительстве больницы в Оренбурге Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram пост, где упомянул строительство детской областной больницы в Оренбургской области.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Политика Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии Президент РФ Владимир Путин назначил первым заместителем директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова, освободив его от занимаемой должности - командующего войсками Сибирского округа Росгвардии.

Политика Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова «Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Культура Детскую передачу закроют после 45 лет эфира В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.

Авто Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Политика США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространяющимся в стране коронавирусом, заявил американский президент Дональд Трамп.

Экономика Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Экономика Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.

Происшествия В авиакатастрофе погиб Коби Брайант В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Происшествия Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.