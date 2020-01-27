с чего всё началось

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит. Об этом заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Финансы Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Пассажирский самолет разбился в Афганистане Пассажирский самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни.

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Гаджеты Microsoft выпустит обновление для Windows 7 Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.

Транспорт В России появились новые камеры фиксации ПДД Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.

Происшествия Контрактник в Забайкалье сбежал к матери из-за побоев и вымогательств Военнослужащий по контракту в Борзинском районе Забайкальского края сбежал из части к матери из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги, сообщается 27 января на сайте Борзинского гарнизонного суда.

Футбол Ярошик одобрил возвращение Комличенко в Россию Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал переход нападающего Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо».

Наука Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).

Общество Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.

Политика Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Общество В Москве начался самый сильный за зиму снегопад Обещанный синоптиками самый сильный за зиму снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.