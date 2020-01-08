Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Американские войска покинули свои базы в Хораб-эль-Джейр, а также в Хасеке на северо-востоке Сирии и направляются в Ирак. Всего к незаконному пограничному переходу Аль-Валид на сирийско-иракской границе направляются около 90 грузовиков с военной техникой и материально-техническим оборудованием.
Читать в источнике
Комментировать339
с чего всё началось
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает
 правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
РБК09:37

Подробнее о событии

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru11:26

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM07:45

Американские военные в Сирии направились к границе с Ираком

Lenta.ru08:05

Военные США покинули две базы в Сирии

Комсомольская правда07:47

SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

РБК09:37

СМИ сообщили об уходе США с двух баз в Сирии

Известия07:37

Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ

РИА Новости07:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Телеканал 360° 03:10
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр 05:06
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 вчера в 19:53
Общество

Потепление в России сохранится до конца недели

Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика

Президент Эстонии отказалась брать крымское вино в подарок

Lenta.ru 11:55
Гаджеты

Представлен неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro

Емкость батареи составит 4 050 мАч. Оценили защищенный смартфон в 499 долларов.
Astera 06:54
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
iReactor 13:42
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания вчера в 10:37
Политика

В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Московский Комсомолец 13:01
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в Европу

Начиная с 2021 года, граждане Украины будут проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 02:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
Lenta.ru 14:47
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Российская газета 03:44
Армия и оружие

В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
РЕН ТВ 12:57
Армия и оружие

EASA рекомендовало прекратить полеты над Ираком

«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — сказала представитель агентства Джанет Норткот.
Известия 13:10
Общество

Названы самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Известия 12:54
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ 10:06
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском 12:58
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Общество

Карлос Гон впервые после бегства из Японии выступил на публике

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон 8 января провел в Бейруте первую пресс-конференцию после того, как сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии.
Газета.Ru 14:11
Политика

Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 12:58
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газета 14:15
Политика

В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Эхо Москвы 13:30
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Армия и оружие

Боевиками было совершено нападение на военную базу США в Кении

Боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» было совершено нападение на военно-морскую базу Соединенных Штатов, расположенную на северном побережье Кении.
Военное дело 05 января в 03:50
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей.
Российская газета 09:57
Теннис

Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup

Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
МК-Спорт 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное