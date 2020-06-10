Армия и оружие
Газета.RuВоенные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Наука
Плазмоны смогли сфокусировать в нанострую
МедиаПоток вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике
Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик.
Комсомольская правда 17:10
Здоровье
Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы врача-проктолога
Отличным ужином, по мнению врача, станет тушеная капуста, отварная говядина, овощной салат, голубцы с гречкой, белая рыбы с салатом из овощей или кабачковая запеканка со сметаной и творогом.
ToDay News Ufa 14:50
Единоборства
Джошуа и Фьюри договорились провести два боя
Bookmaker-ratings.ru 11:04
Хоккей
Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс 07:44
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Общество
СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Здоровье
Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков
10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации.
Псковская правда 14:41
Политика
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в Москве
По информации Telegram-канала Mash, мужчина выстрелил в охранника на выходе из «Ашана» в ТЦ «Капитолий».
Говорит Москва 14:46
Здоровье
Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США
РИА Новости 13:13
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus
Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Экономика
«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»
Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Футбол
«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Футбол
Американский хавбек «Шальке» Маккензи: «Трампа можно назвать расистом»
Гельзенкирхен, Германия, 10 июня 2020, 18:59 — REGNUM Американский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Уэстон Маккензи подверг президента США Дональда Трампа критике в связи с массовыми протестами против расизма и поведения местной полиции в отношении темнокожего населения страны.
REGNUM 11:59