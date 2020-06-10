Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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