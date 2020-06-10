Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Кино Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.

Происшествия Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. 206

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 234

Общество Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.

Здоровье Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат. 56

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 1

Происшествия Михаил Ефремов отправлен под домашний арест Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ". 7K

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 49

Космос Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. 155

Происшествия Барсукова этапировали в Петербург по делу Старовойтовой Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:19 — REGNUM В рамках расследования убийства политика Галины Старовойтовой в Петербург этапирован бывший лидер тамбовской преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин). 21

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,4K

Игры В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности. 10

Общество Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. 210

Здоровье В Сахалинской областной больнице все по плану Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция. 1