Армия и оружие
Газета.RuВоенные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon
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Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
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Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
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МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
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Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 14:34
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Барсукова этапировали в Петербург по делу Старовойтовой
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:19 — REGNUM В рамках расследования убийства политика Галины Старовойтовой в Петербург этапирован бывший лидер тамбовской преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин).
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Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Транспорт
Новый мост через Зею в Благовещенске планируют построить за 2,5 года
Новый мост через реку Зея в Благовещенске, ускорить строительство которого губернатор Василий Орлов просил президента РФ Владимира Путина, планируют возвести за 2,5 года, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:46
Игры
В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней
На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
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Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
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В Сахалинской областной больнице все по плану
Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция.
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В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
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