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РБК
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

Несколько военных США пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом сообщают телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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Коммерсантъ

СМИ: несколько военных США пострадали в инциденте с российскими военными в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:34
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

РБКвчера в 15:33
Газета.Ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:51
Интерфакс

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Интерфаксвчера в 13:51
Царьград

Reuters сообщил о жёсткой стычке между русскими и американцами в Сирии

Царьградвчера в 13:29
Эхо Москвы

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Эхо Москвывчера в 13:05
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ruвчера в 12:56

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева
РБК17:37
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
ТАСС17:08
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PlayStation 5 не повторит ошибки PlayStation 4. Новая консоль получит адаптер Wi-Fi 6

Игровая консоль Sony PlayStation 5, как оказалось, порадует покупателей самым современным стандартом беспроводной связи — Wi-Fi 6. Это стало известно благодаря появлению устройства в базе одного бразильского регулятора.
iXBT.comвчера в 14:50

Контейнеры недосчитались субсидий

Притом что субсидия на контейнер соответствует ранее обсуждавшейся величине, совокупный объем средств, выделенных на нее (не более 300 млн руб.), заметно уступает анонсированному в мае 1 млрд руб. Впрочем, участники рынка отмечают, что субсидироваться будет только транзит из тихоокеанских портов РФ и в их направлении, и на этих маршрутах 7,5 тыс. TEU — неплохой объем для роста.
Коммерсантъвчера в 12:45

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Более 72 млн рублей похитили мошенники-поставщики продовольствия на Сахалине

Установлено, что региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов регионального представительства общества в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путем обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей.
АСТВ18:45