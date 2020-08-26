Контейнеры недосчитались субсидий

Притом что субсидия на контейнер соответствует ранее обсуждавшейся величине, совокупный объем средств, выделенных на нее (не более 300 млн руб.), заметно уступает анонсированному в мае 1 млрд руб. Впрочем, участники рынка отмечают, что субсидироваться будет только транзит из тихоокеанских портов РФ и в их направлении, и на этих маршрутах 7,5 тыс. TEU — неплохой объем для роста.