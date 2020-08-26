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РБК
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

Несколько военных США пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом сообщают телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.В источнике
Подробнее о событии
РБК

США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии

РБК17:04
Коммерсантъ

СМИ: несколько военных США пострадали в инциденте с российскими военными в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:34
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ruвчера в 12:56
Интерфакс

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Интерфаксвчера в 13:51
Царьград

Reuters сообщил о жёсткой стычке между русскими и американцами в Сирии

Царьградвчера в 13:29
Эхо Москвы

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Эхо Москвывчера в 13:05
Газета.Ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:51

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Госдума просит Минздрав разъяснить необходимость вакцинации учителей от коронавируса

Председатель комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев намерен разобраться, является ли вакцинация от коронавирусной инфекции обязательной для учителей.
Московский Комсомолец17:27
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Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
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С Навального взыскали более 3 млн рублей по иску мясокомбината

В столице суд взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 3 346 554 рублей за оплату адвокатов АБ «Падва и партнеры» по иску об ущербе деловой репутации комбината «Дружба народов», пишет Интерфакс со ссылкой на картотеку суда.
9111.ruвчера в 12:57
4

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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