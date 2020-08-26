Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии
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Несколько военных США пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом сообщают телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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