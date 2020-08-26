Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии
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Несколько военных США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters в среду, 26 августа. По предварительным данным, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль 25 августа.В источнике
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