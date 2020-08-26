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Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии

Несколько военных США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters в среду, 26 августа. По предварительным данным, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль 25 августа.В источнике
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Коммерсантъ

СМИ: несколько военных США пострадали в инциденте с российскими военными в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:34
Интерфакс

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Интерфаксвчера в 13:51
Газета.Ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:51
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

РБКвчера в 15:33
Царьград

Reuters сообщил о жёсткой стычке между русскими и американцами в Сирии

Царьградвчера в 13:29
Эхо Москвы

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Эхо Москвывчера в 13:05
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ruвчера в 12:56

Минобрнауки: стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года

Учебный год почти во всех российских вузах начнется с 1-го сентября в очном формате, стоимость обучения сохранится на уровне прошлого года, сообщает ОТР со ссылкой на министра образования и науки РФ Валерия Фалькова.
Минобрнауки: стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года
Общественное телевидение Россиивчера в 15:35
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США

Вице-президент США Майкл Помпео на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии.
РБК23:47

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com25 августа в 02:01
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Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 15:00
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