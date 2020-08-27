Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
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В Сирии произошло столкновение военнослужащих США с российским патрулем. Военные армии США получили незначительные повреждения. Данный инцидент произошел не запланировано, а случайно.В источнике
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