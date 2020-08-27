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Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

В Сирии произошло столкновение военнослужащих США с российским патрулем. Военные армии США получили незначительные повреждения. Данный инцидент произошел не запланировано, а случайно.В источнике
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Царьград

«Спровоцировать Россию на ошибку»: Аббас Джума просчитал сценарий США для русских военных

Царьград05:53
REGNUM

«Гоняют, как зайцев»: об инциденте между военными России и США в Сирии

REGNUM04:26
Газета.Ru

Американские военные пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии

Газета.Ru04:02
Эхо Москвы

В США обвинили РФ в провокации дорожной аварии в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных

Эхо Москвы03:05
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Интерфакс01:06
РБК

США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии

РБК18:36
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ruвчера в 12:56

Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
РИА Новости08:57

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Курганской области задержан начальник полиции Каргаполья

Начальник МО МВД России «Каргапольский» подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
REGNUMвчера в 12:39
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Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Как следует из доклада бюджетного управления Конгресса США, если правительство откажется продлевать Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то Пентагону при неблагоприятном сценарии потребуется $439 млрд для модернизации ядерного потенциала страны.
Московский Комсомолец25 августа в 16:47
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