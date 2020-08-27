Американские военные пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии
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Американские военнослужащие пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии. Об этом информируют телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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