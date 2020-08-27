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Газета.Ru
Газета.Ru

Американские военные пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии

Американские военнослужащие пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии. Об этом информируют телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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Царьград

«Спровоцировать Россию на ошибку»: Аббас Джума просчитал сценарий США для русских военных

Царьград05:53
Газета.Ru

Американские военные пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии

Газета.Ru02:36
REGNUM

«Гоняют, как зайцев»: об инциденте между военными России и США в Сирии

REGNUM04:26
Эхо Москвы

В США обвинили РФ в провокации дорожной аварии в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных

Эхо Москвы03:05
Взгляд.ру

Эксперт: Российские военные в Сирии поучили американцев уму-разуму

Взгляд.ру04:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Интерфакс01:06
РБК

США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии

РБК18:36

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
167

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
168

Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
36

Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
4

Задержан бывший глава ракетно-космической корпорации «Энергия»

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"», передает «Интерфакс».
Lenta.ru06:26
12

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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