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REGNUM
REGNUM

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Дамаск, 27 августа 2020, 08:19 — REGNUM В Сирии в результате столкновения с российским патрулем пострадали несколько американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия представила свою версию тарана американского БТР в Сирии

Lenta.ru04:06
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Интерфакс01:06
Газета.Ru

Американские военные пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии

Газета.Ru02:36
REGNUM

«Гоняют, как зайцев»: об инциденте между военными России и США в Сирии

REGNUM04:26
ИА Красная Весна

США провели военные учения на востоке Сирии

ИА Красная Весна02:03
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

РБКвчера в 15:33
Эхо Москвы

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Эхо Москвывчера в 13:05

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Ведомости04:28
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Как следует из доклада бюджетного управления Конгресса США, если правительство откажется продлевать Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то Пентагону при неблагоприятном сценарии потребуется $439 млрд для модернизации ядерного потенциала страны.
Московский Комсомолец25 августа в 16:47

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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