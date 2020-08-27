Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
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Дамаск, 27 августа 2020, 08:19 — REGNUM В Сирии в результате столкновения с российским патрулем пострадали несколько американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.В источнике
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Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии
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