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REGNUM
REGNUM

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Дамаск, 27 августа 2020, 08:19 — REGNUM В Сирии в результате столкновения с российским патрулем пострадали несколько американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.В источнике
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Царьград

«Спровоцировать Россию на ошибку»: Аббас Джума просчитал сценарий США для русских военных

Царьград05:53
Pravda.Ru

Андрей Кошкин о военном инциденте РФ с США в Сирии: «просто техника подвела»

Pravda.Ru07:31
РБК

В Сети появилось видео инцидента с военными России и США в Сирии

РБК06:17
Газета.Ru

Появилось видео столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ru09:58
Lenta.ru

Россия представила свою версию тарана американского БТР в Сирии

Lenta.ru04:06
Эхо Москвы

В США обвинили РФ в провокации дорожной аварии в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных

Эхо Москвы03:05
Интерфакс

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Интерфаксвчера в 13:51

В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»
REGNUM08:47
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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