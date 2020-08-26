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Военное дело
Военное дело

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Как сообщает «Лента.ру», агентство Reuters распространило информацию о том, что несколько солдат армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. В частности, говорится о незначительных травмах американских военных.В источнике
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Коммерсантъ

СМИ: несколько военных США пострадали в инциденте с российскими военными в Сирии

Коммерсантъ15:34
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ru12:56
Газета.Ru

Reuters: военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Газета.Ru14:16
Интерфакс

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Интерфакс13:51
Царьград

Reuters сообщил о жёсткой стычке между русскими и американцами в Сирии

Царьград13:29
Эхо Москвы

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Эхо Москвы13:05
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

РБК15:33

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Service07:36
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