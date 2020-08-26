Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Как сообщает «Лента.ру», агентство Reuters распространило информацию о том, что несколько солдат армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. В частности, говорится о незначительных травмах американских военных.