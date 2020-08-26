Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Смотрите также
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
Жириновский попросил Путина о домашнем аресте для Фургала
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В Омске в день ЧП с Алексеем Навальным «заминировали» аэропорт
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
В Сирии российский БТР протаранил американский
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Как сообщает «Лента.ру», агентство Reuters распространило информацию о том, что несколько солдат армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. В частности, говорится о незначительных травмах американских военных.В источнике
Подробнее о событии