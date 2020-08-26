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Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии

Несколько военных США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters в среду, 26 августа. По предварительным данным, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль 25 августа.В источнике
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Коммерсантъ

СМИ: несколько военных США пострадали в инциденте с российскими военными в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:34
Эхо Москвы

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Эхо Москвывчера в 13:05
Газета.Ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:51
Интерфакс

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Интерфаксвчера в 13:51
Царьград

Reuters сообщил о жёсткой стычке между русскими и американцами в Сирии

Царьградвчера в 13:29
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

РБКвчера в 15:33
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ruвчера в 12:56

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, кроме прочего они обсудили тему исполнения государственного бюджета, передает агентство БЕЛТА.
Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»
Радио Sputnik25 августа в 06:27
40

Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ruвчера в 03:32
123

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
43

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
145

Вильфанд рассказал о потеплении в Москве к 1 сентября

Потепление в Москве и Московской области начнется в воскресенье, 30 августа, в понедельник днем уже будет 25 градусов выше нуля, теплая погода сохранится и 1 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия18:25
1

Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Чемпионатвчера в 14:25
13

Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 05:27
77

Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
12

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомостивчера в 16:01
82

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
40