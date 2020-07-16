Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВоенные США преследовали российские броневики в Сирии

В июне военные США попытались заблокировать патруль российской военной полиции в Заевфратье, однако техника с американским флагом задымилась и заглохла. Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно.
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с чего всё началось
Бойцы военной полиции Минобороны России перехватили и заблокировали американских военных на трассе в Сирии, видео размещено на Youtube-канале
 "Русской весны".
Газета.Ru06:39

Подробнее о событии

Видео блокировки российскими военными американского броневика попало в Сеть

News.ru05:19

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

Piter.tv05:40

Русский патруль передал доходчивое послание генералу США после «догонялок» в Сирии

Царьград06:25

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Газета.Ru06:39

«Русские убедительно попросили»

Завтра.ру04:29

Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео

Lenta.ruвчера в 18:51

«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место

Rusvesna.suвчера в 15:45
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

РИА Новости 04:19
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Общество

В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
2,3K
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Политика

Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»

Первый президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны.
Взгляд.ру 16 июля в 01:37
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Здоровье

Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников

Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa вчера в 14:00
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Культура

Фестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

Церемонию открытия можно было посмотреть на сайте данного фестиваля.
Evo-rus.com 05:52
14
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

RT на русском 00:59
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Армия и оружие

Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»

Дни24 06:39
1
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева назвала замужество «чудовищной ошибкой молодости»

Pravda.Ru 01:57
6
Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Футбол

Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»

Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном.
Sport.rbc.ru вчера в 16:53
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Финансы

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
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Киберспорт

Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima

У студий Sony есть милая традиция поздравлять своих коллег с запуском новинок различным творчеством — чаще всего, уникальными рисунками своих художников.
Игромания.ру вчера в 12:54
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
27
Экономика

В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
4
Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
139
Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Политика

Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе

Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе.
ТАСС 06:02
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
7
Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса.
Rambler News Service 03:23
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Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform вчера в 13:27
8
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,1K
Футбол

ЦСКА показал, что осталось за кадром в матче с «Локомотивом»

Пресс-служба ЦСКА выложила ролик, показав, что осталось за кадром в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2). Ролик можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.
Чемпионат 05:38
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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