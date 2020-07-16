с чего всё началось

В июне военные США попытались заблокировать патруль российской военной полиции в Заевфратье, однако техника с американским флагом задымилась и заглохла. Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно.

Общество В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. 2,3K

Общество NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. 3

Политика Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции» Первый президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны. 654

Здоровье Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока. 33

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 26

Футбол «Монако» уволил главного тренера Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.

Футбол Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком» Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном. 4

Финансы Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня. 116

Киберспорт Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima У студий Sony есть милая традиция поздравлять своих коллег с запуском новинок различным творчеством — чаще всего, уникальными рисунками своих художников.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 27

Экономика В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк. 4

Общество Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 805

Политика Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе. 19

Происшествия В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. 7

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,1K

Футбол ЦСКА показал, что осталось за кадром в матче с «Локомотивом» Пресс-служба ЦСКА выложила ролик, показав, что осталось за кадром в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2). Ролик можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.