Политика

РИА НовостиРИА НовостиОхрана посольства США в Багдаде применила газ против демонстрантов

"Военнослужащие США применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства в Багдаде", — говорится в сообщении. В среду возобновились массовые демонстрации у посольства Соединенных Штатов. По данным СМИ, среди демонстрантов есть пострадавшие.
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Охрана посольства США в Багдаде применила газ против демонстрантов

РИА Новости05:19

Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Ираке

Коммерсантъ05:15

Протестующих у посольства США разгоняют слезоточивым газом

Pravda.Ruвчера в 06:31

СМИ: военные США применили слезоточивый газ против протестующих у посольства в Багдаде

ТАСС04:41

Американские военныие применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Багдаде

Эхо Москвы06:00

Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru05:12

Полиция Ирака применила газ для разгона протестующих у посольства США

РЕН ТВвчера в 05:28
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Футбол

Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»

Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Sport24.ru вчера в 20:19
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Общество

Уильям и Кэтрин попытались помириться с Гарри и Меган перед Новым годом

Уходящий 2019 год окончательно рассорил некогда дружных братьев-принцев Уильяма и Гарри.
Sunmag.me вчера в 08:55
Фигурное катание

Загитова станцевала в Новый год под «Макарену»

РИА Новости 04:44
Политика

Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
РИА Новости 05:45
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Гаджеты

Выходит новая версия бестселлера Redmi Note 8

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о скором выходе новой версии смартфона Redmi Note 8T.
iXBT.com 05:32
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 26.12.19 в 19:01
Экономика

В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

Новые акцизы на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также единая ставка на вино и шампанское без разделения на продукцию российского и нероссийского производства начинают действовать в РФ с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:12
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
РИА Новости 02:51
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 30.12.19 в 05:11
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно после 8 лет отношений

Наталья Водянова и Антуан Арно решили пожениться после восьми лет отношений.
Регион online 04:49
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Происшествия

20 нетрезвых водителей выявлено в новогоднюю ночь в Тульской области

Сотрудники Госавтоинспекции в новогоднюю ночь выявляли на дорогах региона водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Тульские Известия 03:17
Транспорт

На российских вокзалах отменили плату за посещение туалета

В среду, 1 января, в России отменили плату за посещение туалетов на железнодорожных вокзалах с поездами дальнего следования.
Форпост Северо-Запад 05:00
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Авто

Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis

Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Goroday.ru 30.12.19 в 10:13
Футбол

«Барселона» Гвардиолы признана лучшей командой десятилетия

NewInform вчера в 23:55
Экономика

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:00
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Известия 02:17
Футбол

Василий Березуцкий отказался ехать к Слуцкому в «Рубин»

Бывший защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий, вместе со своим братом Алексеем работавший в тренерском штабе Леонида Слукцкого в голландском "Витессе", исключил возможность переезда в Казань вслед за своим бывшим наставником в ЦСКА.
ProstoProSport 03:39
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Армия и оружие

Сирийские военные подверглись обстрелу со стороны боевиков

Национальная служба новостей вчера в 13:20
Хоккей

Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой игрока «Оттавы»

РИА Новости 04:17
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
РБК 05:27
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
РБК 30.12.19 в 02:54
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