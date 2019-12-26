"Военнослужащие США применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства в Багдаде", — говорится в сообщении. В среду возобновились массовые демонстрации у посольства Соединенных Штатов. По данным СМИ, среди демонстрантов есть пострадавшие.

Охрана посольства США в Багдаде применила газ против демонстрантов

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