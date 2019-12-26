Политика
РИА НовостиОхрана посольства США в Багдаде применила газ против демонстрантов
"Военнослужащие США применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства в Багдаде", — говорится в сообщении. В среду возобновились массовые демонстрации у посольства Соединенных Штатов. По данным СМИ, среди демонстрантов есть пострадавшие.
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Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Общество
Уильям и Кэтрин попытались помириться с Гарри и Меган перед Новым годом
Уходящий 2019 год окончательно рассорил некогда дружных братьев-принцев Уильяма и Гарри.
Фигурное катание
Загитова станцевала в Новый год под «Макарену»
Политика
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Гаджеты
Выходит новая версия бестселлера Redmi Note 8
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о скором выходе новой версии смартфона Redmi Note 8T.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Экономика
В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы
Новые акцизы на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также единая ставка на вино и шампанское без разделения на продукцию российского и нероссийского производства начинают действовать в РФ с 1 января 2020 года.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно после 8 лет отношений
Наталья Водянова и Антуан Арно решили пожениться после восьми лет отношений.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Происшествия
20 нетрезвых водителей выявлено в новогоднюю ночь в Тульской области
Сотрудники Госавтоинспекции в новогоднюю ночь выявляли на дорогах региона водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Транспорт
На российских вокзалах отменили плату за посещение туалета
В среду, 1 января, в России отменили плату за посещение туалетов на железнодорожных вокзалах с поездами дальнего следования.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Футбол
«Барселона» Гвардиолы признана лучшей командой десятилетия
Экономика
Вступил в силу закон о повышении МРОТ
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Футбол
Василий Березуцкий отказался ехать к Слуцкому в «Рубин»
Бывший защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий, вместе со своим братом Алексеем работавший в тренерском штабе Леонида Слукцкого в голландском "Витессе", исключил возможность переезда в Казань вслед за своим бывшим наставником в ЦСКА.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Армия и оружие
Сирийские военные подверглись обстрелу со стороны боевиков
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.