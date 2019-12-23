Политика
Газета.RuВоенные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде
Военнослужащие США применили слезоточивый газ против протестующих у посольства США в Багдаде, передает ТАСС. Сообщается, что демонстранты пытались поджечь крышу здания посольства. Ранее сообщалось, что 31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.
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