Военнослужащие США применили слезоточивый газ против протестующих у посольства США в Багдаде, передает ТАСС. Сообщается, что демонстранты пытались поджечь крышу здания посольства. Ранее сообщалось, что 31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.

Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

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