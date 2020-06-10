Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.
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Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии

Комсомольская правда00:38

Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео

РИА Новостивчера в 19:10

Американский MRAP задымился при попытке заблокировать российских военных

Российский Диалогвчера в 14:58

Военным США не удалось заблокировать патруль РФ в сирийской провинции Хасака

iReactorвчера в 17:15

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Газета.Ruвчера в 16:07

Военные США не сумели помешать российскому патрулю в Сирии из-за заглохшей бронемашины

ФАНвчера в 17:42

США попытались заблокировать российский военный патруль в Хасеке

NewInformвчера в 15:07
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,4K
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
9
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
66
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
44
Армия и оружие

В США вышел из строя новейший авианосец

Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
46
Здоровье

Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Авто

Российский авторынок: падение замедлилось

В мае текущего года на российском рынке продано 63 033 новых легковых автомобилей.
Car.ru вчера в 01:36
1
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

Система пенсионного обеспечения в России изменится с 1 июля

Еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года.
ФАН 09 июня в 12:21
16
Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM вчера в 07:30
31
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
898
Политика

Климкин предложил отобрать Крым у России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия вчера в 16:41
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
1,8K
Политика

В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
1K
Общество

Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

РБК 01:18
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Экономика

Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей

Сумма выросла до 1,3 миллиарда к 31 декабря, при этом в течение всего года максимальный долг Первого канала составлял чуть более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:05
65
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,2K
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

К одной из женщин пришлось применить силу. В полиции начали проверку обстоятельств инцидента.
Российская газета вчера в 03:07
217
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Путешествия

Всемирный совет по туризму назвал безопасные для отдыха страны

VSE42.RU 00:38
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Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM вчера в 07:19
3
Общество

Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия

Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти.
Российская газета вчера в 22:46
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
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Наука

Мужчины реагируют на коронавирус тяжелее женщин

Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com 01:17
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Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на четырёхдневную рабочую неделю

Автоновости дня вчера в 08:16
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Как работают Яндекс.Новости?
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