Армия и оружие
REGNUMВоенные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.
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Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Комсомольская правда00:38
Американский MRAP задымился при попытке заблокировать российских военных
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