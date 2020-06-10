с чего всё началось

На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 66

Общество В Республике Алтай выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом Четырнадцать новых заболевших коронавирусом выявили в Республике Алтай, число зараженных составило 204 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 31

Технологии Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 898

Гаджеты Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла. 3

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2K

Общество В чем суть поправок в Конституцию Многие акцентируют внимание на поправке об увеличении президентских сроков, что является конституционным нарушением и, более того, противоречит более ранним словам президента о перестраивании Конституции под себя. 8

Наука Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов. 39

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.

Наука В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку Древнейшие скульптуры в мире, известные человечеству и обнаруженные в Западной Европе и Сибири, имеют возраст 40 тысяч лет. 4

Шоу-бизнес Тимати и Джиган выпустили совместный клип и спели про Егора Крида Своё обещание артисты сдержали - сегодня вышел новый клип с участием музыкантов. Тимати выпустил видео на композицию под названием «Хавчик».

Политика Врио губернатора Иркутской области выдвинул свою кандидатуру на выборы Как уже сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Иркутской области на своем заседании 10 июня, назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября 2020 г. Для регистрации кандидатам, поддержанным партиями, необходимо собрать подписи депутатов и глав не менее чем в 32 муниципальных районах и городских округах. 2

Политика Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. 859

Футбол Николич сформировал новый тренерский штаб московского «Локомотива» Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте сообщил, что тренер Юрий Батуренко покидает команду после формирования тренерского штаба Марко Николичем.

Политика В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. 27