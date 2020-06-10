Армия и оружие
REGNUMВоенные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.
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с чего всё началось
На опубликованных в Twitter-аккаунте Alexwarcorr кадрах показано задымление американской военной техники - колесной бронемашины MRAP - при попытке заблокировать российских военных, сообщает Российский Диалог.Российский Диалогвчера в 14:58
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Бронемашина США заглохла при попытке блокировать российский патруль в Сирии
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