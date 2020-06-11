с чего всё началось

На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 36

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