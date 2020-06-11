Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.
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с чего всё началось
На опубликованных в Twitter-аккаунте
 Alexwarcorr кадрах показано задымление американской военной техники - колесной бронемашины MRAP - при попытке заблокировать российских военных, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалогвчера в 14:58

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Военные США не сумели помешать российскому патрулю в Сирии из-за заглохшей бронемашины

ФАНвчера в 17:42

Заглохший американский броневик, попытавшийся встать на пути у российских военных, высмеяли в сети

ГЛАС.RU02:27

Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео

РИА Новостивчера в 19:10

Видео: американцам не удалось блокировать российский патруль в Сирии

Российская газета03:22

Военным США не удалось заблокировать патруль РФ в сирийской провинции Хасака

iReactorвчера в 17:15

США попытались заблокировать российский военный патруль в Хасеке

NewInformвчера в 15:07

Американский MRAP задымился при попытке заблокировать российских военных

Российский Диалогвчера в 14:58
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В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
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Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН вчера в 23:26
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Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

ТАСС вчера в 14:37
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Политика

О встрече с Порошенко рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о встрече с экс-главой страны Петром Порошенко.
Live24 02:46
Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Sport.ru вчера в 19:28
Общество

В России могут заморозить тарифы ЖКХ

Напомним, что ежегодная индексация тарифов за пользование услугами ЖКХ запланирована на 1 июля.
Первый Тульский вчера в 14:19
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Общество

Суд освободил осужденного за госизмену преподавателя МГТУ Лапыгина

Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), преподавателя МГТУ им. Баумана Владимира Лапыгина, осужденного в 2016 году за государственную измену.
Газета.Ru 03:09
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 09 июня в 12:17
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:23
Происшествия

Нарколог назвал приблизительные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

iReactor 03:16
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Политика

Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Кино

Шоураннер сериала «Бэтвумен» опровергла слухи о замене главной героини

Шоураннер Бэтвумен Кэролайн Дрис решила опровергнуть слухи о втором сезоне проекта, согласно которым авторы собирались избавиться от оригинальной героини.
iReactor 02:33
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Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Происшествия

СК России расследует дело о жестоком убийстве дочери курянина

Тело дочери курянина было найдено на окраине Курска с множественными колото-резаными ранениями.
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Космос

На российском модуле МКС ищут источник бензола

РИА Новости вчера в 19:05
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Авто

Компания Alpina презентовала модели B5 и D5 S

На днях представители компании Alpina презентовали обновленные модели B5 и D5 S. Они получили новый передний бампер и увеличенные воздухозаборники.
Anonsens 01:22
Происшествия

В Петербурге собака чуть не загрызла младенца

Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
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Общество

Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса

По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
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Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
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Общество

На «духовника Поклонской» завели административное дело за фейки

Романова обвиняют по ч.9 ст.13.15 КоАП. Заведено административное дело, Сергию грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.
REGNUM 02:49
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Здоровье

В некоторых штатах США зафиксировали повторную волну заражения

«В некоторых частях страны грядет новая волна», - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса Эрик Тонер, - «Она небольшая и пока далеко, но она грядет».
Русская Планета вчера в 15:36
Политика

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Ведомости вчера в 06:46
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Футбол

Коутиньо хочет перейти в «Ньюкасл»

Отмечается, что Коутиньо и его представители верят в новый проект "Ньюкасла". Бразилец заинтересован в переезде в Англию.
Soccer.ru вчера в 02:17
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