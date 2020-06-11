Армия и оружие
REGNUMВоенные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.
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с чего всё началось
На опубликованных в Twitter-аккаунте Alexwarcorr кадрах показано задымление американской военной техники - колесной бронемашины MRAP - при попытке заблокировать российских военных, сообщает Российский Диалог.Российский Диалогвчера в 14:58
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Американский MRAP задымился при попытке заблокировать российских военных
Российский Диалогвчера в 14:58
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В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
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В некоторых штатах США зафиксировали повторную волну заражения
«В некоторых частях страны грядет новая волна», - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса Эрик Тонер, - «Она небольшая и пока далеко, но она грядет».
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Коутиньо хочет перейти в «Ньюкасл»
Отмечается, что Коутиньо и его представители верят в новый проект "Ньюкасла". Бразилец заинтересован в переезде в Англию.
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