В сети появились кадры с пустующими блок-постами, созданными американскими военными на трассе М4. Шоссе проходит мимо населенного пункта Тель Тамра в Сирии. Видео опубликовало информационное агентство North Press Agency.

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

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