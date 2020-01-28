Армия и оружие

Pravda.RuPravda.RuВоенные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

В сети появились кадры с пустующими блок-постами, созданными американскими военными на трассе М4. Шоссе проходит мимо населенного пункта Тель Тамра в Сирии. Видео опубликовало информационное агентство North Press Agency.
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