Армия и оружие
Газета.RuВоенные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
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с чего всё началось
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака.Газета.Ruвчера в 18:59
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