Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
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с чего всё началось
Минобороны Турции в своем Twitter
 уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ruвчера в 18:59

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Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ruвчера в 18:59

Главные новости к утру 15 июня

Коммерсантъ00:00

Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке

РБКвчера в 19:43

Турция начала спецоперацию против курдов в Ираке

ТАССвчера в 19:15

Военные Турции приступили к операции «Коготь орла» против РПК в Ираке

REGNUM01:33

Турция начала операцию против РПК на севере Ирака

RT на русскомвчера в 18:51

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

РИА Новостивчера в 18:25
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Здоровье

Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками

Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
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Общество

Семь новых случаев коронавируса выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус диагностирован еще у семи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 01:41
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия вчера в 22:27
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
1,3K
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Здоровье

Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области

В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
АСН24 вчера в 20:26
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Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
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Наука

Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Evo-rus.com вчера в 15:31
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
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Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

RT на русском вчера в 14:19
1K
Армия и оружие

Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

Известия вчера в 18:21
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,3K
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
28
Политика

Путин объяснил, в чём заключается сила России

Президент РФ Владимир Путин привёл в качестве обратного примера сноса памятников в Европе то, как Россия оказала помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.
News.ru вчера в 08:06
33
Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
196
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
111
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
393
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
2,1K
Футбол

«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины

В матче 26-го тура чемпионата Украины ковалёвский «Колос» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Чемпионат вчера в 11:57
Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Экономика

Владелец ПГК Лисин предложил возить контейнеры в полувагонах

Владелец "Первой грузовой компании" (ПГК) Владимир Лисин предложил вернуться к практике перевозок контейнеров в полувагонах.
Интерфакс 01:51
Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета вчера в 05:19
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