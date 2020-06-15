с чего всё началось

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

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