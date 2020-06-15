Армия и оружие
Газета.RuВоенные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
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с чего всё началось
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.Газета.Ruвчера в 18:59
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Вооруженные силы Турции начали новую операцию против курдов в Ираке
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