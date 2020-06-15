Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
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Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке

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Турция начала спецоперацию против курдов в Ираке

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Вооруженные силы Турции начали новую операцию против курдов в Ираке

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Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

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Газета.Ru18:59

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

РИА Новости18:25
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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До голосования за поправки в Конституцию остается менее трех недель.
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