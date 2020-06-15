Армия и оружие
Газета.RuВоенные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
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Политика
Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон
Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.
ИА Новороссия 13:50
Авто
Каким будет Lada Xray Cross в версии Instinct
АвтоВАЗ, выводя на рынок далеко не бюджетный субкомпактник Lada Xray Cross в версии Instinct, скорее всего, рискует.
Letnews.ru 09:02
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова
По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва вчера в 13:47
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
Газета.Ru 08:09
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства.
РЕН ТВ 21:47
Происшествия
Благовещенка криком заставляла свою маленькую дочь целовать отчима
Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится.
ИА Порт Амур 01:05
Общество
Начались выплаты опекунам инвалидов, пожилых людей и детей
Право на выплату имеют сотрудники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое ли временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Dislife.ru 12 июня в 02:40
Футбол
Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс 19:19
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
ТК Звезда вчера в 20:54
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Авто
Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe вчера в 15:18
Хоккей
Бывший форвард «Салавата Юлаева» Рыбин завершил карьеру
Агент Сергей Паремузов рассказал, что нападающий Максим Рыбин принял решение завершить профессиональную карьеру.
Sport24.ru 15:19
Общество
IKEA решила вернуть девяти странам выделенные во время пандемии деньги
Шведский ретейлер IKEA вступил в переговоры с правительствами девяти стран о возврате им денег, выделенных из бюджета на поддержку компании во время пандемии коронавируса, сообщает Financial Times.
РБК 22:28
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Общество
В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково во время руления на полосе столкнулись самолеты Boeing 737-800 компании S7 и Airbus 320 "Уральских авиалиний".
РИА Новости 09:33