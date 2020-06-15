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Политика Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.

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