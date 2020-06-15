Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Турция начала операцию против РПК на севере Ирака

RT на русском18:51

Турция начала спецоперацию против курдов в Ираке

ТАСС19:15

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru18:59

Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

Коммерсантъ18:59

Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке

РБК19:43

Вооруженные силы Турции начали новую операцию против курдов в Ираке

Московский Комсомолец18:33

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

РИА Новости18:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика

Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон

Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.
ИА Новороссия 13:50
Авто

Каким будет Lada Xray Cross в версии Instinct

АвтоВАЗ, выводя на рынок далеко не бюджетный субкомпактник Lada Xray Cross в версии Instinct, скорее всего, рискует.
Letnews.ru 09:02
9
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова

По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва вчера в 13:47
112
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
47
Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
Газета.Ru 08:09
720
Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru 08:13
35
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
44
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
336
Политика

Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
37
Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
5
Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
23
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
2,1K
Общество

Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства.
РЕН ТВ 21:47
Происшествия

Благовещенка криком заставляла свою маленькую дочь целовать отчима

Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится.
ИА Порт Амур 01:05
13
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
374
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4,2K
Общество

Начались выплаты опекунам инвалидов, пожилых людей и детей

Право на выплату имеют сотрудники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое ли временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Dislife.ru 12 июня в 02:40
2
Футбол

Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс 19:19
Космос

Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры

ТК Звезда вчера в 20:54
8
Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
207
Авто

Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe вчера в 15:18
33
Хоккей

Бывший форвард «Салавата Юлаева» Рыбин завершил карьеру

Агент Сергей Паремузов рассказал, что нападающий Максим Рыбин принял решение завершить профессиональную карьеру.
Sport24.ru 15:19
Общество

IKEA решила вернуть девяти странам выделенные во время пандемии деньги

Шведский ретейлер IKEA вступил в переговоры с правительствами девяти стран о возврате им денег, выделенных из бюджета на поддержку компании во время пандемии коронавируса, сообщает Financial Times.
РБК 22:28
1
Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Lenta.ru 19:04
31
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
1,3K
Общество

В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
45
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
7K
Происшествия

Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково во время руления на полосе столкнулись самолеты Boeing 737-800 компании S7 и Airbus 320 "Уральских авиалиний".
РИА Новости 09:33
454
Происшествия

Стена строящегося здания рухнула в Невельске

АСТВ 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное