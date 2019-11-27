с чего всё началось

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.

Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Политика В США призвали признать Крым частью России Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.

Происшествия Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.

Авто Обновленный кроссовер Toyota C-HR появился в России Стоимость рестайлингового Toyota C-HR в РФ стартует с отметки 1 828 000 рублей за версию Hot, а за топовую модификацию Cool дилеры просят от 2 168 000 рублей.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Общество «Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Экономика Часть россиян оставят без пенсии Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.