Армия и оружие
Газета.RuВоенные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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с чего всё началось
Как сообщает Би-би-си, военные эксперты отметили «критическую необходимость» омоложения и модернизации британской артиллерии, которая значительно уступает российской.Известиявчера в 23:19
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Политика
В США призвали признать Крым частью России
Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Спорт
Названы соперники России в квалификации к Олимпиаде-2020
Жеребьевка баскетбольного квалификационного турнира за право сыграть на Олимпиаде-2020 прошла сегодня, говорится в сообщении FIBA.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Авто
Обновленный кроссовер Toyota C-HR появился в России
Стоимость рестайлингового Toyota C-HR в РФ стартует с отметки 1 828 000 рублей за версию Hot, а за топовую модификацию Cool дилеры просят от 2 168 000 рублей.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Армия и оружие
Новая ракета сделает Су-57 непобедимым
Новая небольшая ракета класса "воздух-воздух", разработанная специально для Су-57, может сделать российский истребитель настоящим воздушным терминатором.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Армия и оружие
Россия передала Киргизии вертолеты и радиолокационные станции
Минобороны России передало Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две радиолокационные станции, модернизированные в России, передает RT.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Биатлон
Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.