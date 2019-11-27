Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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с чего всё началось
Как сообщает Би-би-си
, военные эксперты отметили «критическую необходимость» омоложения и модернизации британской артиллерии, которая значительно уступает российской.
Известиявчера в 23:19

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Британии предсказали поражение в случае войны с Россией

Газета.Ru09:43

В Лондоне предрекли поражение британской армии в случае войны с Россией

Известиявчера в 23:19

Военные аналитики предсказали поражение Великобритании в случае войны с Россией

Телеканал 360°00:07

Лондон призвали пересмотреть отказ от кассетных боеприпасов на случай войны с Россией

ТАСС00:21

Великобритании предрекли полное поражение в случае войны с Россией

URA.Ruвчера в 23:00

В Великобритании предрекли стране поражение в войне с Россией

РЕН ТВвчера в 22:34

Военные аналитики Британии предрекли стране поражение в войне с Россией

РБКвчера в 20:59
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика

В США призвали признать Крым частью России

Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Lenta.ru 08:42
Происшествия

Бывшая жена хоккеиста сборной России заявила о похищении детей

Lenta.ru 09:57
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения

Российская газета вчера в 05:04
Транспорт

Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
RT на русском 09:15
Спорт

Названы соперники России в квалификации к Олимпиаде-2020

Жеребьевка баскетбольного квалификационного турнира за право сыграть на Олимпиаде-2020 прошла сегодня, говорится в сообщении FIBA.
ProstoProSport 09:52
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском 09:07
Авто

Обновленный кроссовер Toyota C-HR появился в России

Стоимость рестайлингового Toyota C-HR в РФ стартует с отметки 1 828 000 рублей за версию Hot, а за топовую модификацию Cool дилеры просят от 2 168 000 рублей.
Новые автомобили 08:32
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

РИА Новости 09:55
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM вчера в 04:53
Армия и оружие

Новая ракета сделает Су-57 непобедимым

Новая небольшая ракета класса "воздух-воздух", разработанная специально для Су-57, может сделать российский истребитель настоящим воздушным терминатором.
Утро.ru 07:18
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru вчера в 05:35
Происшествия

Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи

Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Lenta.ru 09:35
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 09:19
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru вчера в 02:35
Армия и оружие

Россия передала Киргизии вертолеты и радиолокационные станции

Минобороны России передало Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две радиолокационные станции, модернизированные в России, передает RT.
Газета.Ru 10:09
Гаджеты

Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super

3DNews 09:08
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Биатлон

Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
RT на русском 07:32
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Вокруг ТВ вчера в 09:26
Происшествия

В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Lenta.ru 08:11
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
RT на русском 04:52
Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
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