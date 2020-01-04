Армия и оружие
РЕН ТВВоенные из России обнаружили более 70 пусков ракет за год
Космические войска России зафиксировали в 2019 году более 70 ракетных пусков. Об этом рассказали в департаменте информации Министерства обороны России.
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Нашлось всё: российские космические войска обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности
Комсомольская правда05:04
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Армия и оружие
Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке, передаёт AFP.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с Нового 2020 года автомобилистов ожидают следующие изменения: Новые правила регистрации транспортных средств, которые коснуться новых авто.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Политика
Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию
Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Футбол
15-летний футболист побил рекорд Неймара
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Неймару, который в 2008 году принял участие в турнире в возрасте 15 лет и 11 месяцев.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Автоспорт
Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.
Спорт
ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году
Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.
Единоборства
Макгрегор уверен, что Нурмагомедов боится его
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.