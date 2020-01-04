Космические войска России зафиксировали в 2019 году более 70 ракетных пусков. Об этом рассказали в департаменте информации Министерства обороны России.

Военные из России обнаружили более 70 пусков ракет за год

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