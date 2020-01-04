Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВоенные из России обнаружили более 70 пусков ракет за год

Космические войска России зафиксировали в 2019 году более 70 ракетных пусков. Об этом рассказали в департаменте информации Министерства обороны России.
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Воздушно-космические силы России засекли все ракетные пуски 2019 года

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Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.
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Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год

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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
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