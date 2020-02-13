Армия и оружие
Радио МаякАмериканские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Российская газетавчера в 17:01
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