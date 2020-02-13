Армия и оружие

Радио МаякРадио МаякАмериканские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Читать в источнике
Комментировать675

Подробнее о событии

Минобороны рассказало о конфликте военных США с мирными жителями в Сирии

RT на русском02:05

Военные США открыли стрельбу по гражданским и убили подростка

Газета.Ru01:13

Российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии

ТАССвчера в 14:19

Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке

ТК Звездавчера в 20:36

В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями

Российская газетавчера в 17:01

Российские военные сообщили о гибели подростка от действий США в Сирии

РБКвчера в 15:55

Военные из США открыли стрельбу по гражданским при конфликте в Сирии

РИА Новостивчера в 20:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.
Моссовет 05:30
Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сирии. В Кремле оценили вероятность непосредственного вмешательства США в ситуацию в Идлибе.
Piter.tv 04:54
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Газета.Ru 05:24
Единоборства

Стипе Миочич открылся фаворитом в поединке против Джона Джонса

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе, Стипе Миочич, открылся более чем двукратным фаворитом в потенциальном суперпоединке против действующего обладателя титула UFC в полутяжелой весовой категории, Джона Джонса.
FightTime.ru вчера в 14:45
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru 11 февраля в 10:21
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb 11 февраля в 00:46
Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
Экономика

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Газета.Ru вчера в 06:42
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Политика

Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:42
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра

Pro Город Самара вчера в 03:19
Теннис

Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
GoTennis.ru 01:50
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания BMW «разбавит» российский рынок целым рядом интересных новинок.
Автоновости дня 11 февраля в 04:06
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
Футбол

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Боруссией» о покупке Санчо

«Ливерпуль» готов приобрести 19-летнего Джейдона Санчо, за которого дортмундцы хотят 100 миллионов фунтов стерлингов.
ODDS.ru 00:50
Авто

Новый Renault Logan заметили на тестах

Новый Renault Logan был замечен во время тестовых испытаний на юге Европы.
110km.ru 11 февраля в 06:35
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное