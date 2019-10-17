Армия и оружие
Взгляд.руВозглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии
Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
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с чего всё началось
Военные лётчики США нанесли авиаудар по бывшему цементному заводу компании Lafarge, где хранились боеприпасы и военное снаряжение, брошенные во время экстренного вывода войск с севера Сирии, об этом сообщил на странице в "Фейсбуке" официальныйпредставитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.Life.ruвчера в 20:38
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