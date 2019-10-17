Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руВозглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось
Военные лётчики США нанесли авиаудар по бывшему цементному заводу компании Lafarge, где хранились боеприпасы и военное снаряжение, брошенные во время экстренного вывода войск с севера Сирии, об этом сообщил на странице в "Фейсбуке" официальный
представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.
Life.ruвчера в 20:38

Подробнее о событии

Возглавляемая США коалиция уничтожила свой склад на севере Сирии

RT на русском06:16

США нанесли ракетный удар по брошенному в Сирии снаряжению

РБКвчера в 19:20

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Lenta.ruвчера в 19:26

США разбомбили свой собственный склад с оружием в Сирии

Газета.Ru03:05

Коалиция во главе с США уничтожила свой склад боеприпасов в Сирии

ТАССвчера в 18:54

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар в Сирии

Известиявчера в 18:29

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новостивчера в 18:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня 01:38
Автоспорт

Глава Toro Rosso: Квят и Гасли облегчают мою жизнь

RT на русском 04:35
Политика

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Общество

Финляндия начнёт выдавать петербуржцам визы на 5 лет

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Петербурге с февраля можно будет оформить финскую визу на 5 лет.
Piter.tv 05:38
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru 01:46
Общество

Фигуранты дела «Нового величия» и протестов в Москве поженились в СИЗО

РБК 06:55
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Спорт

Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport вчера в 16:03
Технологии

В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»

На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:49
Общество

В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Политика

МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM 04:19
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК вчера в 15:55
Футбол

Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды.
Газета.Ru 03:50
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Авто

Составлен рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2019 года

Японская Toyota с капитализацией 56,236 млрд долларов стала самым дорогим автомобильным брендом мира в 2019 году.
Автоновости дня 05:47
Экономика

Опрос: Россияне предпочитают экономить, а не брать кредиты

Подавляющее большинство россиян (72%) считают нынешнее время неподходящим, чтобы брать кредиты в банках, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Росбалт 06:33
Политика

Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец»

Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».
ФАН вчера в 13:55
Футбол

Дом культуры в Алтайском крае отремонтировали на деньги Федора Смолова

Дом культуры в селе Костин Лог Алтайского края отремонтировали на деньги футболиста Федора Смолова.
Будущее России. Национальные проекты 05:41
Общество

Брат Нурмагомедова опроверг причастность его семьи к избиению Мирзаева

Pravda.Ru 06:45
Политика

Перепутавшему Латвию с Литвой помощнику Зеленского сделали подарок

Газета.Ru 07:14
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Футбол

Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 15 октября в 14:49
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Технологии

ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России

Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск вчера в 09:00
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Газета.Ru 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное