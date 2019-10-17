с чего всё началось

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.

Авто В России подешевели представительские автомобили Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.

Политика Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

Общество Финляндия начнёт выдавать петербуржцам визы на 5 лет В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Петербурге с февраля можно будет оформить финскую визу на 5 лет.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Экономика Опрос: Россияне предпочитают экономить, а не брать кредиты Подавляющее большинство россиян (72%) считают нынешнее время неподходящим, чтобы брать кредиты в банках, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец» Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».

Футбол Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.