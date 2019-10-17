с чего всё началось

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.

Здоровье Врачи очередной российской больницы массово уволились В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ №6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.

Экономика В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.

Происшествия На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Происшествия Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.

Политика В Кремле удивились предложению Киева распустить ДНР и ЛНР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября заявил, что идея распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для всех участников «нормандского формата».

Политика Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС» Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.

Политика Сатанистам разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США Сатанистам разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США, выпускниками которой, в частности, были бывший президент Джим Картер и сенатор Джон Маккейн, сообщает РИА «Новости».

Экономика Военные расходы будут пересчитаны по новой системе За 2018 год расходы на оборону российского государства составили 61,4 миллиарда долларов, таким образом, Россия не вошла в пятерку лидеров-стран в этой области.