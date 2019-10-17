Армия и оружие
Lenta.ruВоенные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
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с чего всё началось
«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — написал он в Twitter.RT на русскомвчера в 19:07
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Американские истребители разбомбили оставленные в Сирии боеприпасы
Московский Комсомолецвчера в 19:00
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