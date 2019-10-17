Армия и оружие
Lenta.ruВоенные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
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с чего всё началось
«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — написал он в Twitter.RT на русскомвчера в 19:07
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МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
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Немецкий полузащитник Месут Озил, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.
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В Белоруссии программу интеграции с Россией сочли неинтересной для населения
Население Белоруссии не особо интересуют документы по углубленной интеграции с Россией, считает глава МИД страны Владимир Макей.
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Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
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Здоровье
Кокорина назвала ситуацию в диспансере срежиссированной Навальным
История с осадой закрытого на реконструкцию Чернавского противотуберкулезного диспансера - срежиссированная ситуация для дестабилизации системы здравоохранения в Курганской области, заявила сегодня на специально созванной пресс-конференции глава департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина, которая специально ради этого вышла из отпуска.
Znak.com 03:56
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Происшествия
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.
РИА Новости 00:10
Игры
Появились новости о поддержке Playstation 5 игр предыдущих консолей
Актуальные Новости 03:36
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Политика
Для реальных перемен в Донбассе не нужны минский и нормандский форматы - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что для ликвидации конфликта в Донбассе необходима лишь политическая воля глав четырех государств.
Украина.ру 04:12
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
После изнасилования новгородской журналистки возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по части первой статьи "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.
Колмово.ру вчера в 11:38
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru вчера в 08:04
Происшествия
В Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии проходят обыски
Обыски проходят в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии сегодня с утра.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 00:35
Общество
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Кино
Грузинский фильм о женской любви номинирован на «Азиатский Оскар»
Sputnik Грузия вчера в 09:39
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46