с чего всё началось

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.

Политика МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Футбол Озил ответил на слухи об уходе из «Арсенала» Немецкий полузащитник Месут Озил, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.

Политика В Белоруссии программу интеграции с Россией сочли неинтересной для населения Население Белоруссии не особо интересуют документы по углубленной интеграции с Россией, считает глава МИД страны Владимир Макей.

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Здоровье Кокорина назвала ситуацию в диспансере срежиссированной Навальным История с осадой закрытого на реконструкцию Чернавского противотуберкулезного диспансера - срежиссированная ситуация для дестабилизации системы здравоохранения в Курганской области, заявила сегодня на специально созванной пресс-конференции глава департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина, которая специально ради этого вышла из отпуска.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Футбол УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020 Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.

Происшествия В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Политика РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки» Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".

Происшествия Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Армия и оружие В Венесуэле разбился истребитель Су-30 Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.

Политика Для реальных перемен в Донбассе не нужны минский и нормандский форматы - Кравчук Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что для ликвидации конфликта в Донбассе необходима лишь политическая воля глав четырех государств.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.

Происшествия В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Происшествия После изнасилования новгородской журналистки возбудили уголовное дело Уголовное дело возбуждено по части первой статьи "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Происшествия В Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии проходят обыски Обыски проходят в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии сегодня с утра.

Общество Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».