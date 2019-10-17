с чего всё началось

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.

Политика Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.

Происшествия СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.

Политика РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Политика Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Единоборства Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не принял участие в пресс-конференции, организованной спонсором, передает "Спорт-Экспресс".

Шоу-бизнес Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.

Экономика Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.

Технологии Ватикан выпустил электронные четки В крест, прикрепленный к четкам, вмонтирован накопитель данных.

Спорт В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Экономика Топилин анонсировал рост финансовой поддержки семей с детьми Бюджет федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» в 2020 году увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Общество Россия приостановила экспорт пшеницы во Вьетнам Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы во Вьетнам.

Единоборства Макгрегор назвал своего следующего соперника Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, выступающий под эгидой UFC, рассказал, с кем у него состоится следующий бой в декабре 2019 года.

Политика Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Космос Стала известна дата отправки на Байконур нового модуля МКС «Наука» Россия намерена запустить к МКС с космодрома Байконур многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Политика Дипломаты Китая теперь обязаны уведомлять об официальных визитах в США Как известно, Китай является не является такой же свободной страной, как и США, и раньше китайские дипломаты могли легко выбираться в более открытое общество в любой момент.

Политика Строительство ветки для «Турецкого потока» в Сербии идет по плану Новый посол Сербии в РФ Мирослав Лазански заявил о завершении строительства газопровода «Турецкий поток» на территории страны до конца текущего года.