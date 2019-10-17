Армия и оружие
Lenta.ruВоенные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
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с чего всё началось
«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — написал он в Twitter.RT на русскомвчера в 19:07
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели
Faktom вчера в 05:07
Политика
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Кино
Новый трейлер фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым появился в Сети
Новый трейлер фантастического российского фильма "Аванпост" появился на популярном видеохостинге в YouTube.
VSE42.RU вчера в 23:56
Единоборства
Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не принял участие в пресс-конференции, организованной спонсором, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:34
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Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Экономика
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
Lenta.ru 04:26
Общество
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
ТК Звезда 15 октября в 03:50
Технологии
Ватикан выпустил электронные четки
В крест, прикрепленный к четкам, вмонтирован накопитель данных.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Спорт
В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб
В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Экономика
Топилин анонсировал рост финансовой поддержки семей с детьми
Бюджет федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» в 2020 году увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
Rambler News Service вчера в 03:55
Общество
Россия приостановила экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы во Вьетнам.
Росбалт 04:20
Единоборства
Макгрегор назвал своего следующего соперника
Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, выступающий под эгидой UFC, рассказал, с кем у него состоится следующий бой в декабре 2019 года.
ФАН 05:01
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Космос
Стала известна дата отправки на Байконур нового модуля МКС «Наука»
Россия намерена запустить к МКС с космодрома Байконур многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука".
РЕН ТВ вчера в 21:21
Происшествия
Трое вахтовиков из Башкирии погибли в аварии в Свердловской области
Сегодня, 17 октября, в Свердловской области погибли трое вахтовиков из Башкирии.
Уфа1.ру 04:52
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря
Спорт-Экспресс вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Дипломаты Китая теперь обязаны уведомлять об официальных визитах в США
Как известно, Китай является не является такой же свободной страной, как и США, и раньше китайские дипломаты могли легко выбираться в более открытое общество в любой момент.
ГЛАС.RU вчера в 17:17
Политика
Строительство ветки для «Турецкого потока» в Сербии идет по плану
Новый посол Сербии в РФ Мирослав Лазански заявил о завершении строительства газопровода «Турецкий поток» на территории страны до конца текущего года.
Аргументы и Факты 04:39
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
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