с чего всё началось

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Происшествия Дадут ли пожизненный срок убийцам Ксении Каторгиной? Эксперт-криминалист — о громком преступлении Бывший следователь и старший преподаватель кафедры криминалистики УрГЮУ Максим Матвеев прокомментировал детали расследования убийства 27-летней Ксении Каторгиной и объяснил, почему все это время следствие воздерживалось от оценок и очень дозированно давало информацию о происходящем, хорошо ли сработали оперативники и могут ли задержанным дать пожизненный срок.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Политика Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Культура Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов» Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Здоровье Названы опасные для организма человека средства от похмелья Нередко после злоупотребления алкогольными напитками люди испытывают похмелье, от которого многие избавляются собственным «проверенным» средством.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Армия и оружие ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.

Экономика С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению В рамках тестирования законодательной инициативы министерства, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут предоставлять гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.

Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Футбол Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".

Общество Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Общество Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения На конец сентября около 440 россиян предпенсионного возраста обратились в Роструд с жалобами, что их внезапно уволили.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.

Авто Для Lada Largus сделали навесной багажник В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Авто УАЗ Патриот оснастят революционными опциями В 2019 или 2020 году внедорожник УАЗ «Патриот» может получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.

Гаджеты Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.

Происшествия Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.

Общество Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.

Экономика В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.