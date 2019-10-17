Армия и оружие
РИА НовостиВоенные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
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с чего всё началось
«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — написал он в Twitter.RT на русском19:07
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Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
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Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
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