Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВоенные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
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«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — написал
 он в Twitter.
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