Армия и оружие
РИА НовостиВоенные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — написал он в Twitter.RT на русскомвчера в 19:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские истребители разбомбили оставленные в Сирии боеприпасы
Московский Комсомолецвчера в 19:00
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Экономика
Минфин увидел в перекредитовании россиян признаки пирамиды
Перекредитование россиян является пирамидой, так как люди берут новые кредиты не только на сумму основного долга по старым займам, но и на накопленные проценты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
ПРАЙМ вчера в 08:07
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения
В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Говорит Москва вчера в 23:55
Футбол
Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
ProstoProSport вчера в 18:25
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 03:33
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском вчера в 10:42
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер вчера в 01:19
Гаджеты
Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone
Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
ФедералПресс вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Актриса Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце
РЕН ТВ вчера в 08:06
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Политика
Запад обвинили в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Хоккей
Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:22
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится 22 октября
Администрация президента России Владимира Путина подтверждает встречу российского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе — 22 октября.
Хакасия-Информ вчера в 21:43
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru вчера в 08:04
Происшествия
Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест
Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Музыка
Медведев поздравил народную артистку Пермякову с юбилеем
РИА Новости 02:39
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» приказали быть бдительными за границей
«Роскосмос» ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к гостайне.
Lenta.ru 02:24
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34