Коронавирус
Российская газетаВоенные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье
Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона. О таком решении в пятницу на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что с просьбой о помощи к нему обратился губернатор области Андрей Воробьев.
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Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом
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