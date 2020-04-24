Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВоенные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона. О таком решении в пятницу на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что с просьбой о помощи к нему обратился губернатор области Андрей Воробьев.
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