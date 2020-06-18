Таким образом, оборонное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи официально приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.

с чего всё началось

В Минобороны заверяют, что вакцинация прошла без осложнений. «Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — говорится в сообщении Минобороны. Побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет.

В России вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

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