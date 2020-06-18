Коронавирус
СеверпостВ России вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам
В Минобороны заверяют, что вакцинация прошла без осложнений. «Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — говорится в сообщении Минобороны. Побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет.
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с чего всё началось
Таким образом, оборонное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи официально приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.РИА Новости07:06
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
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Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
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Финансы
ФНС предупредила о риске утечки капитала при смягчении валютного контроля
Хотя в национальный план восстановления экономики вошли несколько предложений по либерализации валютного регулирования, радикально ослабить контроль было бы опасно, особенно во время экономического кризиса, заявил заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач на вебинаре РАНХиГС при поддержке Deloitte (РБК следил за трансляцией).
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
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РБК 16 июня в 10:05
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
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Lenta.ru 06:19
Общество
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
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Дни24 16 июня в 10:28
Политика
Стало известно об обращении Путина к нации
Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля.
Lenta.ru 01:52
Общество
Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
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Газета.Ru 06:18
Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке
Канны, Франция, 18 июня 2020, 13:30 — REGNUM Компания «Роскино» примет участие в Каннском кинорынке Marché du Film, который в этом году состоится онлайн с 22 по 26 июня.
REGNUM 06:30
Армия и оружие
ТАС: Вашингтону придется изменить курс из-за тупика в международной политике
«Кризис отсутствия уверенности проявляется не в небольшом сокращении американской империи, а в том, что империя все еще существует, даже после того, как она перестала быть источником позитивного влияния», — подчеркивает автор.
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В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
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Кино
Умер актер и режиссер Олег Борецкий
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Российская газета 04:22
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
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РИА Новости 16 июня в 02:26
Интернет
В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
Телеканал Санкт-Петербург 07:29
Общество
Минпросвещения утвердило новые даты проведения ЕГЭ
Минпросвещения сегодня утвердило новое расписание проведения ЕГЭ.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 11:18
Экономика
Прокуратура разъяснила как оплачивается удаленная работа
По договоренности работника с работодателем условия оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым урегулированы условия дистанционной работы.
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Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
Kinonews.ru вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07