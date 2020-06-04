Восточный военный округ приступил к переброске полевого многопрофильного госпиталя на 100 мест в Забайкальский край для помощи региону в борьбе с коронавирусом. Об этом 4 июня сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные начали переброску полевого госпиталя на 100 мест в Забайкалье

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