Коронавирус
Zabnews.ruВоенные начали переброску полевого госпиталя на 100 мест в Забайкалье
Восточный военный округ приступил к переброске полевого многопрофильного госпиталя на 100 мест в Забайкальский край для помощи региону в борьбе с коронавирусом. Об этом 4 июня сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Специалисты МО РФ приступили к подготовке площадки для полевого госпиталя в Забайкалье
ТК Звездавчера в 02:17
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Трамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
Общество
В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 10:34
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Игры
Авторы Don’t Starve выпускают Griftlands в ранний доступ 15 июня
Познакомиться с Griftlands можно будет как в Steam, так и в Epic Games Store с 15 июня.
Игромания.ру 11:17
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Певица Наташа Королева похвасталась маской за 350 тысяч рублей
В марте текущего года в Instagram-аккаунте российской певицы Наташи Королевой появилось видео, на котором она позирует в новой дизайнерской маске.
iReactor 09:08
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Гаджеты
Умные часы Realme Watch поступают в продажу за $ 55
Недавно представленные Realme Watch начинают поступать на первые мировые рынки, а именно в Индии по цене $ 55.
Megaobzor.com вчера в 06:06
Футбол
Байер — Бавария 2:4
Газета.Ru 08:56
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело вчера в 10:06
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Общество
Парад Победы в Перми 24 июня не состоится
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по проведению парада Победы в Прикамье.
Новости Перми 59.ru 04 июня в 10:21
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings 04 июня в 15:52
Экономика
Украинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ
В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.
REGNUM вчера в 08:33
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Космос
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разработку искусственного спутника для уничтожения космического мусора, сообщил телеканал NHK в субботу.
РИА Новости 10:38
Экономика
С чистого листа после списания налогов и взносов
11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Политика
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
Ведомости 11:23
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Народные новости 07:38