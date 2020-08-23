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РБК
РБК

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

Воскресная протестная акция в Минске собрала около 20 тыс. человек, сообщил государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1». В целом день прошел спокойно, отметил канал.В источнике
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Говорит Москва

Митинг оппозиции в Минске переместился к стеле «Минск — город-герой»

Говорит Москва09:59
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

РЕН ТВ15:44
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии, как передает РИА, пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска

Эхо Москвы12:04
РБК

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

РБК15:36
Коммерсантъ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Коммерсантъ09:18
RT на русском

Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска

RT на русском09:06
Московский Комсомолец

Кадры протеста в Минске: вышла сотня тысяч человек

Московский Комсомолец10:03
КП - Беларусь

Фотофакт 23 августа 2020. Стела у музея ВОВ оцеплена колючей проволокой, по периметру - военные

КП - Беларусь11:42

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.com10:50
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Лауреатом Платоновской премии 2020 года стал Михаил Бычков

На премию в размере 1 млн. рублей претендовало 5 номинатов 22 августа на заседании совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства с участием губернатора Александра Гусева определяли лауреата премии 2020 года.
Городская справка 077вчера в 06:09
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Вперед в прошлое

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков подчеркивает: эта находка только подтверждает, что в свое время театр создавался как одно из самых современных сооружений.
Российская газета14:17

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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