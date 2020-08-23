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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Военные окружили стелу «Минск» колючей проволокой

Белорусские военные окружили стелу "Минск - город герой" колючей проволокой. Об этом сообщает телеграм-канал The Village Беларусь. Ранее Министерство обороны Белоруссии выступило с заявлением, что берет под охрану все мемориалы и памятники в стране, чтобы протестующие не устраивали там акции.В источнике
Подробнее о событии
Полит.ру

Участники протеста в Минске подошли вплотную к стелле, которую охраняют вооруженные солдаты

Полит.рувчера в 10:51
Life.ru

Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу «Минск — город-герой» — видео

Life.ruвчера в 10:07
РЕН ТВ

Стелу «Минск — город-герой» закрыли от протестующих колючей проволокой

РЕН ТВвчера в 07:57
Московский Комсомолец

Военные окружили стелу «Минск» колючей проволокой

Московский Комсомолецвчера в 07:49
КП - Беларусь

Фотофакт 23 августа 2020. Стела у музея ВОВ оцеплена колючей проволокой, по периметру - военные

КП - Беларусьвчера в 11:42

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Бизнес-газета22 августа в 04:22
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