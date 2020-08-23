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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Военные окружили стелу «Минск» колючей проволокой

Белорусские военные окружили стелу "Минск - город герой" колючей проволокой. Об этом сообщает телеграм-канал The Village Беларусь. Ранее Министерство обороны Белоруссии выступило с заявлением, что берет под охрану все мемориалы и памятники в стране, чтобы протестующие не устраивали там акции.В источнике
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Life.ru

Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу «Минск — город-герой» — видео

Life.ru10:07
РЕН ТВ

Стелу «Минск — город-герой» закрыли от протестующих колючей проволокой

РЕН ТВ07:57
Московский Комсомолец

Военные окружили стелу «Минск» колючей проволокой

Московский Комсомолец07:49
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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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