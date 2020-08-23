Военные окружили стелу «Минск» колючей проволокой
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Белорусские военные окружили стелу "Минск - город герой" колючей проволокой. Об этом сообщает телеграм-канал The Village Беларусь. Ранее Министерство обороны Белоруссии выступило с заявлением, что берет под охрану все мемориалы и памятники в стране, чтобы протестующие не устраивали там акции.В источнике