Происшествия
РИА НовостиУ истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми
Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
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В Перми совершил аварийную посадку МиГ-31. В Минобороны рассказали подробности
Новости Перми 59.ru05:24
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Происшествия
Гендиректор Ассоциации деревянного домостроения погиб в Италии
В результате несчастного случая в Италии 6 сентября погиб генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков, сообщается на странице ассоциации в Facebook.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Дональд Трамп заявил об увольнении Джона Болтона
Советник по национальной безопасности в свою очередь заявил, что подал прошение об отставке ещё накануне вечером.
Говорит Москва вчера в 12:25
Футбол
«Зенит» устроил теплый прием Караваеву и Осорио
Защитники «Зенита» Вячеслав Караваев и Йордан Осорио прошли через традиционный тоннель для новичков команды.
Матч ТВ 07:08
Футбол
Макаров признан лучшим игроком ФНЛ в августе
Лучшим игроком ФНЛ в августе признан игрок «Нефтехимика» Денис Макаров.
Soccer.ru 06:00
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Общество
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
Медведев: темпы развития экономики не соответствуют уровню задач
Темпы развития экономики России в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:07
Политика
Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о причастности к секте
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости объяснила, с чем могут быть связаны сообщения в СМИ якобы о ее причастности к секте царебожников.
РИА Новости 05:08
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Общество
Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины
Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.
Lenta.ru вчера в 13:11
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика
Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Комсомольская правда 04:54
Политика
Минобрнауки проверит размер зарплат во всех вузах России
Глава Минобрнауки отметил, что сейчас установлено ограничение: зарплата ректоров не может превышать восьмикратный размер средней зарплаты по вузу.
REGNUM 06:09
Гаджеты
В процессорах Intel Xeon выявлена уязвимость NetCAT, позволяющая красть данные
Компания Intel попросила пользователей систем на процессорах Xeon отключить DDIO и RDMA на машинах с доступом к ненадежным сетям, пока она работает над исправлением, которое должно устранить уязвимость.
iXBT.com 04:38
Авто
Skoda привезла следующее поколение универсала Superb iV во Франкфурт
Тарантас Ньюс вчера в 14:30
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Происшествия
Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег
Агент вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа арестован в Монако по подозрению в коррупции и отмывании денег.
Sport24.ru 06:40
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17