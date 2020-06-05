Военные Восточного военного округа приступили к развёртыванию в Чите полевого многопрофильного мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минобороны России.

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

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