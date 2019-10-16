Экономика
Lenta.ruВоенные расходы России пересчитали по-новому
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) ранее оценил траты России на оборону по итогам прошлого года в 61,4 миллиарда долларов. При этом страна впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран-лидеров по военным расходам, заняв лишь шестую строчку.
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Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13 октября в 13:26
Политика
Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»
« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
News.ru 06:54
Общество
Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме
Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября.
Российская газета 06:45
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32
Общество
Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь
Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Коммерсантъ 04:33
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
РБК 09:13
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Авто
Honda показала новый Jazz на первом фото
Японский автопроизводитель готовит к премьере новое поколение хэтчбека Honda Jazz.
Тарантас Ньюс 05:01
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Футбол
Вратарь «Зенита» Лунев стал отцом
Нева Спорт 09:53
Хоккей
Евгения Тихонова: Я приезжаю сюда и начинаю с людьми разговаривать, а в ответ — «твое место на кухне»
Евгения Тихонова познакомилась с Виктором Тихоновым, внуком главного тренера советской хоккейной «красной машины», в США: Тихонов-младший поехал выступать в НХЛ, Евгения к тому моменту жила в Америке уже много лет.
Фонтанка.Ру вчера в 07:06
Происшествия
В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков
Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков.
REGNUM вчера в 04:27
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну
ФедералПресс вчера в 18:43
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Элитное жилье, изъятое у коррупционеров, могут начать выставлять на торги.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Политика
Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит в среду совещание, посвящённое программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России.
РИА Новости 09:48
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 вчера в 05:17
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24