Экономика

Lenta.ruLenta.ruВоенные расходы России пересчитали по-новому

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) ранее оценил траты России на оборону по итогам прошлого года в 61,4 миллиарда долларов. При этом страна впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран-лидеров по военным расходам, заняв лишь шестую строчку.
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Эксперты пересчитали военные расходы РФ по новой системе

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Оборонные расходы России по паритету покупательной способности достигли 159 млрд долларов

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